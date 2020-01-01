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Intel Core i7 9700T против i7 7700

Intel Core i7 9700T
Intel Core i7 9700T
VS
Intel Core i7 7700
Intel Core i7 7700

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или i7 7700 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700 and 9700T
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • На 46% ниже чем у Core i7 7700 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700T +2%
2533
Core i7 7700
2476
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700T +24%
10689
Core i7 7700
8604
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700T
1057
Core i7 7700 +6%
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700T +4%
4587
Core i7 7700
4415

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700T и i7 7700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 3 января 2017
Цена в момент релиза 232 долларов 312 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Kaby Lake
Номер модели i7-9700T i7-7700
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 8 8
Частота 2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T Сайт Intel Core i7 7700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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