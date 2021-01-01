Intel Core i7 9700T против i7 8700K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или i7 8700K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
- На 63% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 35 vs 95 Ватт
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
- Разблокированный множитель
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1180 и 1061 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
524
Cinebench R20 (многоядерный)
3375
Passmark CPU (одноядерный)
2525
Core i7 8700K +11%
2815
Passmark CPU (многоядерный)
10608
Core i7 8700K +32%
14001
Geekbench 5 (одноядерный)
1078
Core i7 8700K +10%
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
5186
Core i7 8700K +21%
6299
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|232 долларов
|359 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-9700T
|i7-8700K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|2 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|20x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9700T
|Сайт Intel Core i7 8700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1