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Intel Core i7 9700T против i7 8700K

Intel Core i7 9700T
VS
Intel Core i7 8700K
Intel Core i7 9700T
Intel Core i7 8700K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9700T на 2 ГГц или i7 8700K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8700K and 9700T
Причины выбрать Intel Core i7 9700T
  • На 63% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 35 vs 95 Ватт
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Разблокированный множитель
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1180 и 1061 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9700T
2525
Core i7 8700K +11%
2815
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9700T
10608
Core i7 8700K +32%
14001
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9700T
1078
Core i7 8700K +10%
1190
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9700T
5186
Core i7 8700K +21%
6299

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9700T и i7 8700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 5 октября 2017
Цена в момент релиза 232 долларов 359 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-9700T i7-8700K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 8 12
Частота 2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 20x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9700T Сайт Intel Core i7 8700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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