Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3200G с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.