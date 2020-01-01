Intel Core i7 9750H против AMD Ryzen 5 3400G
Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3400G с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 31% ниже чем у Ryzen 5 3400G пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3400G
- Разблокированный множитель
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
- На 1.91 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9750H +9%
445
407
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9750H +38%
2660
1923
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9750H +7%
2514
2349
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H +19%
11255
9423
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9750H +13%
1091
968
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H +36%
5211
3844
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|149 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Zen+
|Номер модели
|i7-9750H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 11
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9750H
|Сайт AMD Ryzen 5 3400G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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- Intel Core i7 9750H или AMD Ryzen 9 4900H
- Intel Core i7 9750H или i5 10300H
- AMD Ryzen 5 3400G или Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 5 3400G или Intel Core i5 10400
- AMD Ryzen 5 3400G или Intel Core i5 10400H
- AMD Ryzen 5 3400G или Intel Core i5 10400F