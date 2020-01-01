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Intel Core i7 9750H против AMD Ryzen 5 3550H

Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 9750H
VS
AMD Ryzen 5 3550H
AMD Ryzen 5 3550H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 5 3550H с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3550H and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 6.04 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
  • На 22% ниже чем у Core i7 9750H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9750H +60%
2660
Ryzen 5 3550H
1664
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9750H +19%
2514
Ryzen 5 3550H
2106
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H +39%
11255
Ryzen 5 3550H
8098
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9750H +101%
1091
Ryzen 5 3550H
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H +188%
5211
Ryzen 5 3550H
1810

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и AMD Ryzen 5 3550H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen+
Номер модели i7-9750H -
Сокет BGA-1440 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 21x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт AMD Ryzen 5 3550H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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