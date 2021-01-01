Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5900X с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.