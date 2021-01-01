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Intel Core i7 9750H против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i7 9750H
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i7 9750H
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 52 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1693 и 1095 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 5.88 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9750H
2687
Ryzen 9 5950X +282%
10276
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9750H
2535
Ryzen 9 5950X +39%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H
11461
Ryzen 9 5950X +306%
46573
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9750H
1112
Ryzen 9 5950X +55%
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H
4925
Ryzen 9 5950X +249%
17204

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 8 октября 2020
Цена в момент релиза - 799 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i7-9750H -
Сокет BGA-1440 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 16
Количество потоков 12 32
Частота 2.6 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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