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Intel Core i7 9750H против i3 1125G4

Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i7 9750H
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или i3 1125G4 с 4-ядрами на 0.9-2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i7 9750H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H +9%
11459
Core i3 1125G4
10465
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H +35%
5338
Core i3 1125G4
3959

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP4
Номер модели i7-9750H i3-1125G4
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x -
Скорость шины 8 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR4x-3733
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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