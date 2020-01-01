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Intel Core i7 9750H против i3 9100F

Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или десктопный i3 9100F с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 31% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9750H +129%
2660
Core i3 9100F
1160
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H +67%
11255
Core i3 9100F
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H +44%
5211
Core i3 9100F
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 23 апреля 2019
Цена в момент релиза - 122 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-9750H i3-9100F
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 4
Частота 2.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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