Intel Core i7 9750H против i5 10500H
Что лучше: Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 10500H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 10500H
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1119
Core i5 10500H +5%
1178
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9750H +1%
6979
6942
Passmark CPU (одноядерный)
2526
Core i5 10500H +7%
2695
Passmark CPU (многоядерный)
11336
Core i5 10500H +9%
12404
Geekbench 5 (одноядерный)
1135
Core i5 10500H +2%
1158
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H +2%
5487
5357
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake-H
|Номер модели
|i7-9750H
|i5-10500H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|25x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|350 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1000 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|192
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|3
|Вычислительные блоки
|24
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9750H
|Сайт Intel Core i5 10500H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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