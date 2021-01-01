Intel Core i7 9750H против i5 11400H
Что лучше: Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1387 и 1095 баллов
- На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
455
Cinebench R20 (многоядерный)
2676
Core i5 11400H +41%
3773
Passmark CPU (одноядерный)
2505
Passmark CPU (многоядерный)
11355
Geekbench 5 (одноядерный)
1104
Core i5 11400H +26%
1391
Geekbench 5 (многоядерный)
4915
Core i5 11400H +2%
5027
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|11 мая 2021
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake
|Номер модели
|i7-9750H
|i5-11400H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|2.2-2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|22x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|-
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|-
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9750H
|Сайт Intel Core i5 11400H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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