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Intel Core i7 9750H против i5 11400H

Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i5 11400H
Intel Core i7 9750H
Intel Core i5 11400H

Что лучше: Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 11400H на 2.2-2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400H and 9750H
Причины выбрать Intel Core i5 11400H
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1387 и 1095 баллов
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9750H
2676
Core i5 11400H +41%
3773
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9750H
1104
Core i5 11400H +26%
1391
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i5 11400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 11 мая 2021
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake
Номер модели i7-9750H i5-11400H
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 22x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i5 11400H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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7. Intel Core i5 11400H или AMD Ryzen 5 5600H
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Комментарии

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