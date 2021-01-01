Главная > Сравнения CPU > Core i7 9750H vs Core i5 9300HF

Intel Core i7 9750H против i5 9300HF

Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i5 9300HF
Intel Core i7 9750H
Intel Core i5 9300HF

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или i5 9300HF с 4-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9300HF and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9750H +39%
2687
Core i5 9300HF
1929
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H +49%
11461
Core i5 9300HF
7682
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H +35%
4925
Core i5 9300HF
3658

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i5 9300HF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 апреля 2019
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-9750H i5-9300HF
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i5 9300HF
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
11 (55%)
9 (45%)
Всего проголосовало: 20

Конкуренты

1. Core i9 10900K vs Core i7 9750H
2. Core i7 1065G7 vs Core i7 9750H
3. Ryzen 5 4600H vs Core i7 9750H
4. Core i7 10875H vs Core i7 9750H
5. Core i7 1165G7 vs Core i7 9750H
6. Ryzen 5 4500U vs Core i5 9300HF
7. Core i5 10300H vs Core i5 9300HF
8. Core i5 10210U vs Core i5 9300HF
9. Core i5 1035G1 vs Core i5 9300HF

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 9300HF или i7 9750H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях