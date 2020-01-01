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Intel Core i7 9750H против i7 10700K

Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i7 10700K
Intel Core i7 10700K

Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или десктопный i7 10700K с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700K and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • На 64% ниже чем у Core i7 10700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9750H
2660
Core i7 10700K +83%
4874
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9750H
2514
Core i7 10700K +21%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H
11255
Core i7 10700K +72%
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9750H
1091
Core i7 10700K +15%
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H
5211
Core i7 10700K +69%
8791

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i7 10700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 389 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i7-9750H i7-10700K
Сокет BGA-1440 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i7 10700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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