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Intel Core i7 9750H против i7 11800H

Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i7 11800H
Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 11800H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или i7 11800H с 8-ядрами на 1.9-2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11800H and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 11800H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1569 и 1095 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9750H
2687
Core i7 11800H +86%
4987
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9750H
2535
Core i7 11800H +30%
3293
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H
11461
Core i7 11800H +93%
22141
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9750H
1112
Core i7 11800H +43%
1591
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H
4925
Core i7 11800H +84%
9038

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i7 11800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 11 мая 2021
Цена в момент релиза - 395 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i7-9750H i7-11800H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 19-23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i7 11800H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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