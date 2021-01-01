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Intel Core i7 9750H против i7 11850H

Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i7 11850H
Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 11850H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или i7 11850H с 8-ядрами на 2.1-2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11850H and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 11850H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1631 и 1101 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9.4 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9750H
1094
Core i7 11850H +36%
1488
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9750H
6826
Core i7 11850H +79%
12248
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9750H
2486
Core i7 11850H +26%
3140
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H
11249
Core i7 11850H +77%
19858
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9750H
1086
Core i7 11850H +50%
1626
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H
5488
Core i7 11850H +67%
9189

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i7 11850H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 11 мая 2021
Цена в момент релиза - 395 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake H45
Номер модели i7-9750H i7-11850H
Сокет BGA-1440 BGA-1787
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 21-25x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 750
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 9750H
0.38 терафлопс
Core i7 11850H +21%
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i7 11850H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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