Intel Core i7 9750H против i7 1195G7
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или i7 1195G7 с 4-ядрами на 1.3-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
- Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
- Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
- На 38% ниже чем у Core i7 9750H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1634 и 1101 балл
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1094
Core i7 1195G7 +38%
1508
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9750H +15%
6826
5918
Passmark CPU (одноядерный)
2486
Passmark CPU (многоядерный)
11249
Geekbench 5 (одноядерный)
1086
Core i7 1195G7 +49%
1613
Geekbench 5 (многоядерный)
5488
5509
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|8 июня 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-9750H
|i7-1195G7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 96EU
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|1.3-2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|13-29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1100-1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|768
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9750H
|Сайт Intel Core i7 1195G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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