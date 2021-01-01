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Intel Core i7 9750H против i7 1195G7

Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i7 1195G7
Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 1195G7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или i7 1195G7 с 4-ядрами на 1.3-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1195G7 and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 1195G7
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU: 1.69 vs 0.38 терафлопс
  • На 38% ниже чем у Core i7 9750H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1634 и 1101 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9750H
1094
Core i7 1195G7 +38%
1508
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9750H +15%
6826
Core i7 1195G7
5918
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9750H
1086
Core i7 1195G7 +49%
1613
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i7 1195G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 8 июня 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-9750H i7-1195G7
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 1.3-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 13-29x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100-1400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 9750H
0.38 терафлопс
Core i7 1195G7 +345%
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i7 1195G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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