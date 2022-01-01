Intel Core i7 9750H против i7 12700H
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или i7 12700H с 14-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i7 12700H
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1744 и 1078 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1122
Core i7 12700H +57%
1764
Cinebench R23 (многоядерный)
6921
Core i7 12700H +142%
16729
Passmark CPU (одноядерный)
2510
Core i7 12700H +49%
3737
Passmark CPU (многоядерный)
11230
Core i7 12700H +144%
27416
Geekbench 5 (одноядерный)
1086
Core i7 12700H +61%
1744
Geekbench 5 (многоядерный)
5320
Core i7 12700H +132%
12331
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-H
|Номер модели
|i7-9750H
|i7-12700H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics (96EU)
Производительность
|Количество ядер
|6
|14
|Количество потоков
|12
|20
|Частота
|2.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|768
|TMUs
|24
|48
|ROPs
|3
|24
|Вычислительные блоки
|24
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9750H
|Сайт Intel Core i7 12700H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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