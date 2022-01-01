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Intel Core i7 9750H против i7 12800H

Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i7 12800H
Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 12800H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или i7 12800H с 14-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12800H and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Причины выбрать Intel Core i7 12800H
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1796 и 1078 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9750H
1122
Core i7 12800H +63%
1826
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9750H
6921
Core i7 12800H +129%
15865
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9750H
1086
Core i7 12800H +66%
1803
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H
5320
Core i7 12800H +139%
12719
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i7 12800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Alder Lake-H
Номер модели i7-9750H i7-12800H
Сокет BGA-1440 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 6 14
Количество потоков 12 20
Частота 2.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 24x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 192 768
TMUs 24 48
ROPs 3 24
Вычислительные блоки 24 96
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 9750H
0.38 терафлопс
Core i7 12800H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i7 12800H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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