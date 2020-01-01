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Intel Core i7 9750H против i7 8700K

Intel Core i7 9750H
Intel Core i7 9750H
VS
Intel Core i7 8700K
Intel Core i7 8700K

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или десктопный i7 8700K на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8700K and 9750H
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 53% ниже чем у Core i7 8700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 8700K
  • Разблокированный множитель
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9750H
2660
Core i7 8700K +26%
3340
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9750H
2514
Core i7 8700K +10%
2764
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9750H
11255
Core i7 8700K +23%
13865
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9750H
5211
Core i7 8700K +30%
6788

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9750H и i7 8700K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 5 октября 2017
Цена в момент релиза - 359 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i7-9750H i7-8700K
Сокет BGA-1440 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9750H Сайт Intel Core i7 8700K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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