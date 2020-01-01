Intel Core i7 9750H против i7 9700K
Что лучше: 6-ядерный ноутбучный Intel Core i7 9750H на 2.6 ГГц или десктопный i7 9700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9750H
- На 53% ниже чем у Core i7 9700K пиковое энергопотребление – 45 vs 95 Ватт
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i7 9700K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
445
Core i7 9700K +4%
463
Cinebench R20 (многоядерный)
2660
Core i7 9700K +35%
3600
Passmark CPU (одноядерный)
2514
Core i7 9700K +14%
2859
Passmark CPU (многоядерный)
11255
Core i7 9700K +28%
14445
Geekbench 5 (одноядерный)
1091
Core i7 9700K +11%
1212
Geekbench 5 (многоядерный)
5211
Core i7 9700K +41%
7355
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|8 октября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|385 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-9750H
|i7-9700K
|Сокет
|BGA-1440
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|8
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9750H
|Сайт Intel Core i7 9700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
5 (45.5%)
6 (54.5%)
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