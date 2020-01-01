Intel Core i7 9800X против AMD Ryzen 5 2600X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 5 2600X с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 35.76 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600X
- На 42% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 95 vs 165 Ватт
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9800X +8%
450
418
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9800X +42%
4308
3035
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9800X +10%
2613
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X +32%
18307
13885
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9800X +10%
1142
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +40%
8018
5738
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|19 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|599 долларов
|229 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen+
|Номер модели
|i7-9800X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.8 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9800X
|Сайт AMD Ryzen 5 2600X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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