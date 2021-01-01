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Intel Core i7 9800X против AMD Ryzen 9 5900

Intel Core i7 9800X
VS
AMD Ryzen 9 5900
Intel Core i7 9800X
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 9800X
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 15 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1130 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9800X
2679
Ryzen 9 5900 +34%
3585
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X
18612
Ryzen 9 5900 +107%
38476
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9800X
1136
Ryzen 9 5900 +43%
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X
8832
Ryzen 9 5900 +23%
10900

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9800X и AMD Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 12 января 2021
Цена в момент релиза 599 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen 3
Номер модели i7-9800X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 16 24
Частота 3.8 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 17МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9800X Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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