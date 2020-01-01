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Intel Core i7 9800X против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i7 9800X
Intel Core i7 9800X
VS
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 9800X
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 47 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 36% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 105 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9800X
4344
Ryzen 9 5950X +138%
10354
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9800X
2677
Ryzen 9 5950X +39%
3731
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X
18500
Ryzen 9 5950X +148%
45899
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9800X
1161
Ryzen 9 5950X +38%
1598
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X
8217
Ryzen 9 5950X +66%
13649

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9800X и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 8 октября 2020
Цена в момент релиза 599 долларов 799 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen 3
Номер модели i7-9800X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 16
Количество потоков 16 32
Частота 3.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 17МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9800X Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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