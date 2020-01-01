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Intel Core i7 9800X против i5 10600

Intel Core i7 9800X
Intel Core i7 9800X
VS
Intel Core i5 10600
Intel Core i5 10600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или i5 10600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600 and 9800X
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 10600
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9800X +23%
4308
Core i5 10600
3515
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +42%
8018
Core i5 10600
5637

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9800X и i5 10600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 1 мая 2020
Цена в момент релиза 599 долларов 213 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i7-9800X i5-10600
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 41x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 17МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9800X Сайт Intel Core i5 10600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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