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Intel Core i7 9800X против i5 11600

Intel Core i7 9800X
VS
Intel Core i5 11600
Intel Core i7 9800X
Intel Core i5 11600

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или i5 11600 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600 and 9800X
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 29.47 ГБ/c (59%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • На 61% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1167 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9800X
2593
Core i5 11600 +29%
3353
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X
18190
Core i5 11600 +2%
18623
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9800X
1148
Core i5 11600 +37%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +46%
8921
Core i5 11600
6103

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9800X и i5 11600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 16 марта 2021
Цена в момент релиза 599 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Rocket Lake
Номер модели i7-9800X i5-11600
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 17МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9800X Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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