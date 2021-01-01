Intel Core i7 9800X против i5 11600
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или i5 11600 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
- Разблокированный множитель
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 29.47 ГБ/c (59%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 11600
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 61% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1167 баллов
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
447
Cinebench R20 (многоядерный)
4332
Passmark CPU (одноядерный)
2593
Core i5 11600 +29%
3353
Passmark CPU (многоядерный)
18190
Core i5 11600 +2%
18623
Geekbench 5 (одноядерный)
1148
Core i5 11600 +37%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +46%
8921
6103
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|599 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-9800X
|i5-11600
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9800X
|Сайт Intel Core i5 11600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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