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Intel Core i7 9800X против i5 11600K

Intel Core i7 9800X
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i7 9800X
Intel Core i5 11600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 9800X
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 29.47 ГБ/c (59%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1214 баллов
  • На 24% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 9800X
1253
Core i5 11600K +23%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9800X +15%
12807
Core i5 11600K
11112
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9800X
2585
Core i5 11600K +31%
3380
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X
18089
Core i5 11600K +10%
19851
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9800X
1202
Core i5 11600K +39%
1668
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +22%
9792
Core i5 11600K
7995

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9800X и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 30 марта 2021
Цена в момент релиза 599 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Rocket Lake
Номер модели i7-9800X i5-11600K
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 17МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 125 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel Iris Xe Graphics 32
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 900 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 64
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 9800X
н/д
Core i5 11600K
0.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9800X Сайт Intel Core i5 11600K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 44 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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