Intel Core i7 9800X против i5 11600K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или i5 11600K с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 29.47 ГБ/c (59%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1214 баллов
- На 24% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics 32
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1253
Core i5 11600K +23%
1535
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 9800X +15%
12807
11112
Passmark CPU (одноядерный)
2585
Core i5 11600K +31%
3380
Passmark CPU (многоядерный)
18089
Core i5 11600K +10%
19851
Geekbench 5 (одноядерный)
1202
Core i5 11600K +39%
1668
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +22%
9792
7995
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|30 марта 2021
|Цена в момент релиза
|599 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-9800X
|i5-11600K
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Iris Xe Graphics 32
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel Iris Xe Graphics 32
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|64
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9800X
|Сайт Intel Core i5 11600K
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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