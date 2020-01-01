Intel Core i7 9800X против i5 8400
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или i5 8400 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
74
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
53
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
- Разблокированный множитель
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400
- На 61% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9800X +9%
450
411
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9800X +88%
4308
2295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9800X +10%
2613
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X +100%
18307
9131
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9800X +12%
1142
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +86%
8018
4302
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|599 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-9800X
|i5-8400
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|6
|Частота
|3.8 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9800X
|Сайт Intel Core i5 8400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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