Главная > Сравнения CPU > Core i7 9800X vs Core i5 8400

Intel Core i7 9800X против i5 8400

Intel Core i7 9800X
Intel Core i7 9800X
VS
Intel Core i5 8400
Intel Core i5 8400

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или i5 8400 с 6-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400 and 9800X
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400
  • На 61% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 65 vs 165 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9800X +88%
4308
Core i5 8400
2295
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9800X +10%
2613
Core i5 8400
2378
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X +100%
18307
Core i5 8400
9131
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9800X +12%
1142
Core i5 8400
1020
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +86%
8018
Core i5 8400
4302

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9800X и i5 8400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 5 октября 2017
Цена в момент релиза 599 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Coffee Lake
Номер модели i7-9800X i5-8400
Сокет LGA-2066 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 6
Частота 3.8 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 17МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9800X Сайт Intel Core i5 8400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 8400 или i7 9800X?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях