Intel Core i7 9800X против i7 10700K
Что лучше: Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i7 10700K на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 33.67 ГБ/c (74%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 10700K
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 24% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 125 vs 165 Ватт
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Core i7 10700K +14%
512
Cinebench R20 (многоядерный)
4308
Core i7 10700K +13%
4874
Passmark CPU (одноядерный)
2613
Core i7 10700K +16%
3041
Passmark CPU (многоядерный)
18307
Core i7 10700K +6%
19343
Geekbench 5 (одноядерный)
1142
Core i7 10700K +10%
1255
Geekbench 5 (многоядерный)
8018
Core i7 10700K +10%
8791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|599 долларов
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-9800X
|i7-10700K
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|5.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9800X
|Сайт Intel Core i7 10700K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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