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Intel Core i7 9800X против i7 6800K

Intel Core i7 9800X
Intel Core i7 9800X
VS
Intel Core i7 6800K
Intel Core i7 6800K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или i7 6800K с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800K and 9800X
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
  • На 15% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 140 vs 165 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9800X +52%
4308
Core i7 6800K
2829
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9800X +16%
2613
Core i7 6800K
2246
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X +75%
18307
Core i7 6800K
10435
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +40%
8018
Core i7 6800K
5727

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9800X и i7 6800K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 30 мая 2016
Цена в момент релиза 599 долларов 440 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Broadwell E
Номер модели i7-9800X i7-6800K
Сокет LGA-2066 LGA-2011-3
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 17МБ (общий) 15МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 140 Вт
Критическая температура 95°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2133
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9800X Сайт Intel Core i7 6800K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 28
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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