Intel Core i7 9800X против i7 6800K
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или i7 6800K с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 22% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.6 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
- На 15% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 140 vs 165 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9800X +15%
450
391
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9800X +52%
4308
2829
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9800X +16%
2613
2246
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X +75%
18307
10435
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9800X +16%
1142
984
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +40%
8018
5727
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|30 мая 2016
|Цена в момент релиза
|599 долларов
|440 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Broadwell E
|Номер модели
|i7-9800X
|i7-6800K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|15МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|95°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9800X
|Сайт Intel Core i7 6800K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|28
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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