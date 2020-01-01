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Intel Core i7 9800X против i7 7800X

Intel Core i7 9800X
Intel Core i7 9800X
VS
Intel Core i7 7800X
Intel Core i7 7800X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц или i7 7800X с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and 9800X
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
  • Имеет на 9 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
  • На 15% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 140 vs 165 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9800X +56%
4308
Core i7 7800X
2767
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X +46%
18307
Core i7 7800X
12534
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +33%
8018
Core i7 7800X
6010

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9800X и i7 7800X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 30 мая 2017
Цена в момент релиза 599 долларов 389 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Skylake
Номер модели i7-9800X i7-7800X
Сокет LGA-2066 LGA-2066
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 35x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 17МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 165 Вт 140 Вт
Критическая температура 95°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 4
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 79.47 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9800X Сайт Intel Core i7 7800X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 44 28
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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