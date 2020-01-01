Intel Core i7 9800X против i7 7820X
Что лучше: Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i7 7820X на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9800X
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
- На 15% ниже чем у Core i7 9800X пиковое энергопотребление – 140 vs 165 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
450
Core i7 7820X +11%
498
Cinebench R20 (многоядерный)
4308
Core i7 7820X +19%
5107
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9800X +5%
2613
2495
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9800X +5%
18307
17454
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9800X +2%
1142
1120
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9800X +87%
8018
4284
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|30 мая 2017
|Цена в момент релиза
|599 долларов
|599 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i7-9800X
|i7-7820X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|17МБ (общий)
|11МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|165 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|95°C
|99°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9800X
|Сайт Intel Core i7 7820X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|44
|28
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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