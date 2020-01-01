Что лучше: Intel Core i7 9800X на 3.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или i7 7820X на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.