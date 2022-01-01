Intel Core i7 9850H против AMD Ryzen 5 5600H
Что лучше: Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 5600H на 3.3 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9850H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 17% ниже чем у Ryzen 5 5600H пиковое энергопотребление – 45 vs 54 Ватт
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1351 и 1138 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1197
Ryzen 5 5600H +15%
1381
Cinebench R23 (многоядерный)
7004
Ryzen 5 5600H +44%
10055
Passmark CPU (одноядерный)
2569
Ryzen 5 5600H +16%
2984
Passmark CPU (многоядерный)
11625
Ryzen 5 5600H +49%
17342
Geekbench 5 (одноядерный)
1140
Ryzen 5 5600H +19%
1356
Geekbench 5 (многоядерный)
5180
Ryzen 5 5600H +15%
5970
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i7-9850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|3
|7
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9850H
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
4 (100%)
Всего проголосовало: 4