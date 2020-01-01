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Intel Core i7 9850H против AMD Ryzen 7 4800HS

Intel Core i7 9850H
Intel Core i7 9850H
VS
AMD Ryzen 7 4800HS
AMD Ryzen 7 4800HS

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 7 4800HS с 8-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800HS and 9850H
Причины выбрать Intel Core i7 9850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800HS
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 26.47 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 22% ниже чем у Core i7 9850H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9850H
2614
Ryzen 7 4800HS +59%
4155
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9850H
11604
Ryzen 7 4800HS +63%
18908
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9850H
4705
Ryzen 7 4800HS +59%
7488

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9850H и AMD Ryzen 7 4800HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 апреля 2019 16 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i7-9850H -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 8
Количество потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 29x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9850H -
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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