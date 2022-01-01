Intel Core i7 9850H против Apple M1 Pro
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
72
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
89
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9850H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- На 163 ГБ/c (390%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 33% ниже чем у Core i7 9850H пиковое энергопотребление – 30 vs 45 Ватт
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1154 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1197
M1 Pro +29%
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
6984
M1 Pro +75%
12228
Passmark CPU (одноядерный)
2561
Passmark CPU (многоядерный)
11550
Geekbench 5 (одноядерный)
1161
M1 Pro +52%
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
5228
M1 Pro +139%
12505
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|-
|Номер модели
|i7-9850H
|-
|Сокет
|BGA-1440
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|6
|10
|Количество потоков
|12
|10
|Частота
|2.6 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.2 ГГц
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|350 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|2048
|TMUs
|24
|128
|ROPs
|3
|64
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9850H
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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