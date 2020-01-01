Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц или i5 1035G1 с 4-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.