Главная > Сравнения CPU > Core i7 9850H vs Core i5 10400H

Intel Core i7 9850H против i5 10400H

Intel Core i7 9850H
VS
Intel Core i5 10400H
Intel Core i7 9850H
Intel Core i5 10400H

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц или i5 10400H с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400H and 9850H
Причины выбрать Intel Core i7 9850H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1245 и 1128 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9850H +37%
2672
Core i5 10400H
1954
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9850H +27%
11595
Core i5 10400H
9165
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9850H
1142
Core i5 10400H +10%
1256
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9850H +18%
5120
Core i5 10400H
4342

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9850H и i5 10400H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 апреля 2020
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake-H
Номер модели i7-9850H i5-10400H
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 0x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9850H Сайт Intel Core i5 10400H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 1065G7 vs i7 9850H
2. AMD Ryzen 9 4900H vs Intel Core i7 9850H
3. Intel Core i7 1165G7 vs i7 9850H
4. AMD Ryzen 9 4900HS vs Intel Core i7 9850H
5. AMD Ryzen 5 4600H vs Intel Core i5 10400H
6. Intel Core i5 10300H vs i5 10400H
7. Intel Core i7 10510U vs i5 10400H
8. Intel Core i5 10400 vs i5 10400H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 10400H или i7 9850H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях