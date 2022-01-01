Intel Core i7 9850H против i5 1240P
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц или i5 1240P с 12-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9850H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1240P
- Появился на 2 года и 10 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 38% ниже чем у Core i7 9850H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1556 и 1154 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1197
Cinebench R23 (многоядерный)
6984
Passmark CPU (одноядерный)
2561
Core i5 1240P +33%
3404
Passmark CPU (многоядерный)
11550
Core i5 1240P +65%
19101
Geekbench 5 (одноядерный)
1161
Core i5 1240P +35%
1570
Geekbench 5 (многоядерный)
5228
Core i5 1240P +37%
7188
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Alder Lake-P
|Номер модели
|i7-9850H
|i5-1240P
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|6
|12
|Количество потоков
|12
|16
|Частота
|2.6 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|17x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|640
|TMUs
|24
|40
|ROPs
|3
|20
|Вычислительные блоки
|24
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9850H
|Сайт Intel Core i5 1240P
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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