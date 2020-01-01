Что лучше: Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 10750H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.