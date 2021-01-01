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Intel Core i7 9850H против i7 1185G7

Intel Core i7 9850H
VS
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i7 9850H
Intel Core i7 1185G7

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц или i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1185G7 and 9850H
Причины выбрать Intel Core i7 9850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i7 1185G7
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 38% ниже чем у Core i7 9850H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1487 и 1122 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9850H +20%
2619
Core i7 1185G7
2184
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9850H
2575
Core i7 1185G7 +15%
2968
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9850H +2%
11584
Core i7 1185G7
11346
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9850H
1102
Core i7 1185G7 +35%
1487
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9850H и i7 1185G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 2 сентября 2020
Цена в момент релиза - 426 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-9850H i7-1185G7
Сокет BGA-1440 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Iris Xe Graphics G7 96EU

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 12x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9850H Сайт Intel Core i7 1185G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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