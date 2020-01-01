Intel Core i7 9850H против i7 6820HQ
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц или i7 6820HQ с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9850H
- Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 28% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 7.7 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9850H +22%
436
357
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9850H +51%
2622
1736
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9850H +31%
2582
1972
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9850H +69%
11548
6829
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9850H +38%
1151
832
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9850H +36%
4665
3427
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|-
|378 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Skylake
|Номер модели
|i7-9850H
|i7-6820HQ
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|12
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9850H
|Сайт Intel Core i7 6820HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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