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Intel Core i7 9850H против i7 6820HQ

Intel Core i7 9850H
Intel Core i7 9850H
VS
Intel Core i7 6820HQ
Intel Core i7 6820HQ

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц или i7 6820HQ с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6820HQ and 9850H
Причины выбрать Intel Core i7 9850H
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.6 ГГц)
  • На 7.7 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9850H +51%
2622
Core i7 6820HQ
1736
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9850H +31%
2582
Core i7 6820HQ
1972
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9850H +69%
11548
Core i7 6820HQ
6829
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9850H +36%
4665
Core i7 6820HQ
3427

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9850H и i7 6820HQ

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 1 сентября 2015
Цена в момент релиза - 378 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Skylake
Номер модели i7-9850H i7-6820HQ
Сокет BGA-1440 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.6 ГГц
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9850H Сайт Intel Core i7 6820HQ
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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