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Intel Core i7 9850H против i7 8565U

Intel Core i7 9850H
Intel Core i7 9850H
VS
Intel Core i7 8565U
Intel Core i7 8565U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц или i7 8565U с 4-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8565U and 9850H
Причины выбрать Intel Core i7 9850H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 4.3 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 8565U
  • На 67% ниже чем у Core i7 9850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9850H +127%
2622
Core i7 8565U
1155
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9850H +12%
2582
Core i7 8565U
2300
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9850H +79%
11548
Core i7 8565U
6441
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9850H +70%
4665
Core i7 8565U
2746

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 9850H и i7 8565U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 28 августа 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Whiskey Lake
Номер модели i7-9850H i7-8565U
Сокет BGA-1440 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 12 8
Частота 2.6 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 18x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 9850H Сайт Intel Core i7 8565U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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