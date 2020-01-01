Intel Core i7 9850H против i7 8750H
Что лучше: Intel Core i7 9850H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i7 8750H на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 9850H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 9850H +7%
436
407
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 9850H +14%
2622
2310
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 9850H +11%
2582
2321
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 9850H +15%
11548
10080
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 9850H +16%
1151
992
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 9850H +8%
4665
4322
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|3 апреля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-9850H
|i7-8750H
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|2.6 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|22x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.8 ГБ/c
|41.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 9850H
|Сайт Intel Core i7 8750H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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