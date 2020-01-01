Главная > Сравнения CPU > Core i9 10850K vs Ryzen 7 2700X

Intel Core i9 10850K против AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i9 10850K
Intel Core i9 10850K
VS
AMD Ryzen 7 2700X
AMD Ryzen 7 2700X

Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 2700X с 8-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700X and 10850K
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
  • На 16% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10850K +61%
6312
Ryzen 7 2700X
3910
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10850K +26%
3030
Ryzen 7 2700X
2402
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10850K +28%
22195
Ryzen 7 2700X
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10850K +26%
1332
Ryzen 7 2700X
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K +46%
9964
Ryzen 7 2700X
6815

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10850K и AMD Ryzen 7 2700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 июля 2020 19 апреля 2018
Цена в момент релиза - 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Zen+
Номер модели i9-10850K -
Сокет BGA-1200 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 85°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10850K Сайт AMD Ryzen 7 2700X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i9 10850K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях