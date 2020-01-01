Intel Core i9 10850K против AMD Ryzen 7 4700G
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 4700G с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 18% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 2.09 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700G
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 48% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10850K +7%
535
499
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i9 10850K +31%
6312
4833
Passmark CPU (одноядерный)
3030
Passmark CPU (многоядерный)
22195
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10850K +12%
1332
1192
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K +25%
9964
7974
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 июля 2020
|21 июля 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-10850K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|43.71 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Сайт AMD Ryzen 7 4700G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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