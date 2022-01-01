Intel Core i9 10850K против AMD Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 16% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.5 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Имеет на 76 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1633 и 1306 баллов
- На 16% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
- На 1.88 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1326
Ryzen 7 5800X3D +10%
1457
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10850K +5%
15670
14941
Passmark CPU (одноядерный)
3101
Ryzen 7 5800X3D +2%
3161
Passmark CPU (многоядерный)
22940
Ryzen 7 5800X3D +21%
27724
Geekbench 5 (одноядерный)
1319
Ryzen 7 5800X3D +25%
1645
Geekbench 5 (многоядерный)
10719
Ryzen 7 5800X3D +9%
11694
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 июля 2020
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Comet Lake-S
|Vermeer
|Номер модели
|i9-10850K
|-
|Сокет
|LGA-1200
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1200 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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