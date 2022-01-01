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Intel Core i9 10850K против AMD Ryzen 9 5900HX

Intel Core i9 10850K
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
Intel Core i9 10850K
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 10850K
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • На 57% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 54 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1524 и 1306 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10850K +21%
15383
Ryzen 9 5900HX
12721
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K +28%
10593
Ryzen 9 5900HX
8261
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10850K и AMD Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 июля 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Cezanne
Номер модели i9-10850K -
Сокет LGA-1200 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10850K
0.38 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10850K Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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