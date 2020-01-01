Intel Core i9 10850K против AMD Ryzen Threadripper 3990X
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper 3990X пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
- На 21% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.3 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper 3990X
- Имеет на 54 физических ядра больше
- Имеет на 108 МБ больший объем L3-кэша
- На 49.57 ГБ/c (108%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-3200
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i9 10850K +7%
535
Cinebench R20 (многоядерный)
6312
Ryzen Threadripper 3990X +287%
24437
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10850K +20%
3030
Passmark CPU (многоядерный)
22195
Ryzen Threadripper 3990X +255%
78740
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10850K +6%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
9964
Ryzen Threadripper 3990X +132%
23143
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 июля 2020
|10 января 2020
|Цена в момент релиза
|-
|3990 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i9-10850K
|-
|Сокет
|BGA-1200
|sTRX4
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|10
|64
|Количество потоков
|20
|128
|Частота
|3.6 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|128МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|280 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|95.37 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Сайт AMD Ryzen Threadripper 3990X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|88
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