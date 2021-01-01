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Intel Core i9 10850K против Apple M1

Intel Core i9 10850K
VS
Apple M1
Intel Core i9 10850K
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10850K
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Разблокированный множитель
  • На 63% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • На 89% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 14 vs 125 Ватт
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1362 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 10850K
1291
Apple M1 +15%
1486
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10850K +99%
15291
Apple M1
7673
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 10850K
3098
Apple M1 +21%
3741
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10850K +57%
23331
Apple M1
14898
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 10850K
1341
Apple M1 +29%
1732
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K +45%
10903
Apple M1
7508

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10850K и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 июля 2020 20 ноября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-S Icestorm and Firestorm
Номер модели i9-10850K -
Сокет BGA-1200 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 8
Частота 3.6 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 36x 0x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Apple M1 GPU
Частота GPU 350 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 10 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 5120x2880 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 10850K
0.38 терафлопс
Apple M1 +584%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10850K -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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