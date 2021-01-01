Что лучше: 10-ядерный десктопный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или ноутбучный Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.