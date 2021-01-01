Intel Core i9 10850K против i5 11500
Что лучше: 10-ядерный Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц или i5 11500 с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11500
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 48% ниже чем у Core i9 10850K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 750: 0.46 vs 0.38 терафлопс
- На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1625 и 1362 балла
- На 4.2 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1291
Core i5 11500 +14%
1469
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10850K +56%
15291
9828
Passmark CPU (одноядерный)
3098
3084
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10850K +32%
23331
17740
Geekbench 5 (одноядерный)
1341
Core i5 11500 +20%
1611
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K +41%
10903
7750
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 июля 2020
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|-
|192 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake-S
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-10850K
|i5-11500
|Сокет
|BGA-1200
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|10
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|27x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|20МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2933
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 10850K
|Сайт Intel Core i5 11500
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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