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Intel Core i9 10850K против i5 12600K

Intel Core i9 10850K
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i9 10850K
Intel Core i5 12600K

Что лучше: Intel Core i9 10850K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.2) или i5 12600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 10850K
Причины выбрать Intel Core i9 10850K
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Лучшая интегрированная графика Intel UHD Graphics 770: 0.78 vs 0.38 терафлопс
  • На 31 ГБ/c (68%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1924 и 1346 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 10850K
15817
Core i5 12600K +11%
17588
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 10850K
23779
Core i5 12600K +2%
24350
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 10850K
10962
Core i5 12600K +23%
13514

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 10850K и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 июля 2020 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Comet Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-10850K i5-12600K
Сокет BGA-1200 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 20 16
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i9 10850K
0.38 терафлопс
Core i5 12600K +105%
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2933 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 10850K Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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